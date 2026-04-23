DFB-Pokal heute: Stuttgart - Freiburg LIVE im Free-TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.04.2026 • 17:45 Uhr VfB Stuttgart empfängt heute Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Donnerstagabend (23.04.2026, Anstoß 20:45 Uhr) empfängt der VfB Stuttgart den Sport-Club Freiburg zum baden-württembergischen Duell im DFB-Pokal-Halbfinale. Schauplatz ist die ausverkaufte MHPArena, an der Seitenlinie stehen Sebastian Hoeneß und Julian Schuster, der zwischen 2005 und 2008 selbst das Trikot der Schwaben trug.

Die Spielleitung übernimmt FIFA-Referee Tobias Welz. Historisch betrachtet hat der VfB die Nase vorn: Vier der bisherigen fünf Pokalduelle entschieden die Stuttgarter für sich, zuletzt 2020/21 mit 1:0. Einzig 2013/14 kam Freiburg weiter, scheiterte jedoch 2012/13 bereits einmal im Halbfinale an Stuttgart.

Stuttgart – Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : ARD/Sky

: ARD/Sky Livestream : sportschau.de/Sky

: sportschau.de/Sky Liveticker: SPORT1

Der Titelverteidiger Stuttgart steht zum zweiten Mal in Serie unter den letzten Vier – das gelang dem VfB zuletzt 1997/98.

Unter Trainer Sebastian Hoeneß ist es bereits die dritte Halbfinal-Teilnahme (2023, 2025, 2026), Vereinsrekord seit Bundesliga-Gründung. Die Schwaben gewannen ihre letzten zehn Pokalrunden nacheinander; gelingt heute der elfte Streich, wäre erstmals das zweite Endspiel hintereinander perfekt.

Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt träumt von der Rückkehr ins Berliner Olympiastadion: „Nach Berlin zu fahren war einfach eine Wahnsinnserfahrung, das zweimal zu erleben, wäre umso schöner.“ Parallel sorgt eine Meldung der Sport Bild für zusätzliche Schlagzeilen: Hoeneß soll bei Real Madrid auf der Kandidatenliste stehen – sein offensiver Stil und die Entwicklung junger Spieler beeindrucken angeblich die spanischen Bosse.

Freiburger Auswärtsstärke und Schusters Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Für den SC Freiburg ist es das vierte Pokal-Halbfinale der Vereinsgeschichte, erstmals ohne Langzeitcoach Christian Streich. Die Bilanz auf fremdem Platz macht Mut: In 13 der letzten 14 Auswärtspartien im Pokal zogen die Breisgauer in die nächste Runde ein; lediglich 2024/25 stoppte Arminia Bielefeld den Lauf.

Schuster reist mit Selbstvertrauen an: Sein Team bezwang jüngst den 1. FC Heidenheim 2:1 und kletterte in der Bundesliga auf Rang sieben.

Statistik-Highlights und Schlüsselspieler: Undav, Karazor & Co. im Fokus

Beide Mannschaften trafen in ihren letzten 19 (VfB) bzw. 20 (SCF) Pokalspielen stets mindestens einmal – Vereinsrekorde, die heute auf dem Prüfstand stehen. Stuttgart bringt zudem eine Serie von drei Pokalpartien ohne Gegentor mit; nur 1982/83 gelang ein längerer Lauf. Offensiv ragt Deniz Undav heraus: Seit Beginn der Vorsaison war er in acht Pokaleinsätzen an acht Treffern direkt beteiligt (4 Tore, vier Assists). Kapitän Atakan Karazor kommt auf 18 Siege in 21 DFB-Pokalspielen – Erfolgsquote 90 Prozent. Freiburg vertraut auf die Effizienz von Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler und eben Manzambi, der in dieser Pokalsaison bereits dreimal einnetzte. Beide Offensivreihen treffen aufeinander, wenn Tobias Welz um 20:45 Uhr den Anpfiff in der MHPArena freigibt.

Wird VfB Stuttgart gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV bei der ARD zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird VFB gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann in der ARD und bei Sky im TV und Stream live verfolgt werden.

DFB-Pokal: VfB Stuttgart gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.

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