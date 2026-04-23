DFB-Pokal: VfB-Star El Khannouss übergibt sich auf dem Platz

Maximilian Huber 23.04.2026 • 23:19 Uhr Kurz vor Anpfiff der Verlängerung muss sich VfB-Star Bilal El Khannouss auf dem Platz übergeben. Deniz Undav kann sich das Lachen nicht verkneifen.

Kuriose Szene kurz vor Anpfiff der Verlängerung im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.

Nur wenige Augenblicke, bevor Schiedsrichter Tobias Welz die Verlängerung anpfeifen wollte, musste sich Stuttgarts Bilal El Khannouss mitten auf dem Spielfeld übergeben. Der Marokkaner hatte sich über den Rasen gebeugt und etwas ausgespuckt. Teamkollege Deniz Undav, der nur wenige Meter neben El Khannouss stand, realisierte die Situation schnell und zog sich sein Trikot über die Nase.

El Khannouss bringt Undav zum Lachen

Der deutsche Nationalstürmer signalisierte den Teamärzten des VfB, dass auf dem Platz Hilfe benötigt werden würde. Undav konnte sich anschließend ein Lachen nicht verkneifen und scherzte mit Gegenspieler Lucas Höler über die kuriose Szene.

Nachdem der Marokkaner von den Teamärzten behandelt worden war, kickte Undav das Erbrochene auf dem Feld weg, und die Partie konnte fortgesetzt werden.