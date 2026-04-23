DFB-Pokal: VfB-Star El Khannouss übergibt sich auf dem Platz

Kuriose Szene kurz vor Anpfiff der Verlängerung im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.
VfB-Star muss sich übergeben
Nur wenige Augenblicke, bevor Schiedsrichter Tobias Welz die Verlängerung anpfeifen wollte, musste sich Stuttgarts Bilal El Khannouss mitten auf dem Spielfeld übergeben. Der Marokkaner hatte sich über den Rasen gebeugt und etwas ausgespuckt. Teamkollege Deniz Undav, der nur wenige Meter neben El Khannouss stand, realisierte die Situation schnell und zog sich sein Trikot über die Nase.
El Khannouss bringt Undav zum Lachen
Der deutsche Nationalstürmer signalisierte den Teamärzten des VfB, dass auf dem Platz Hilfe benötigt werden würde. Undav konnte sich anschließend ein Lachen nicht verkneifen und scherzte mit Gegenspieler Lucas Höler über die kuriose Szene.
Nachdem der Marokkaner von den Teamärzten behandelt worden war, kickte Undav das Erbrochene auf dem Feld weg, und die Partie konnte fortgesetzt werden.
El Khannouss war erst in der 63. Minute eingewechselt worden und konnte gegen Freiburg weiterspielen.