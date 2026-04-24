DFB-Pokal: Freiburger Schiri-Frust - "Eine Frechheit"

SID 24.04.2026 • 06:33 Uhr Beim SC herrschen nach dem Aus im Halbfinale im DFB-Pokal Enttäuschung und Wut.

Deniz Undav hatte Mitleid mit dem SC Freiburg. Natürlich überwog beim Nationalstürmer des VfB Stuttgart die Freude über den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Doch ein aberkanntes Tor der Freiburger zu Beginn der Verlängerung beim 2:1 (1:1) im Halbfinale am Donnerstagabend irritierte selbst Undav als Profiteur.

„Das ist nie und nimmer ein Foul. Ich wäre als Stürmer ausgerastet“, sagte Undav bei Sky: „Glück für uns, Pech für Freiburg.“ Freiburgs Lucas Höler hatte kurz nach Beginn der Verlängerung zum vermeintlichen 2:1 getroffen. Weil der Offensivspieler nach dem Zuspiel in seine Richtung angeblich zu sehr mit dem Körper gegen den fallenden VfB-Verteidiger Jeff Chabot arbeitete, pfiff Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden) die Aktion ab.

„Wenn das ein Foul ist, kann ich hier und heute meine Karriere beenden“

Der Ärger beim Sport-Club war groß. „Ich weiß nicht, warum man da abpfeifen muss. Das ist ein reguläres Tor“, sagte Trainer Julian Schuster in der ARD: „Entschuldigung, das ist kein Foul. Das tut weh.“ Höler pflichtete dem Coach bei. „Das wegzupfeifen, ist eine Frechheit, das ist niemals ein Foul. Mit dem Schubser muss Chabot nicht zu Boden gehen“, sagte er bei Sky. Schiri Welz habe auf dem Platz von einer „glasklaren Entscheidung“ gesprochen: „Jeder, der auf mich zugekommen ist, sagt, dass das kein Foul ist. So glasklar kann es nicht gewesen sein.“