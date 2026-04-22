Halbfinal-Kracher in Leverkusen: Musiala startet bei Bayern

SID 22.04.2026 • 19:58 Uhr Dem 23-Jährigen kommt im Saisonendspurt eine wichtige Rolle zu. Er soll dabei helfen, die Münchner ins Finale zu führen.

Mit Jamal Musiala in der Startelf will der FC Bayern erstmals seit 2020 wieder ins Endspiel des DFB-Pokals einziehen.

Trainer Vincent Kompany bietet den 23-Jährigen im Halbfinal-Kracher bei Bayer Leverkusen (20.45 Uhr/ZDF und Sky) von Beginn an im offensiven Mittelfeld auf. Zusammen mit den etablierten Kräften Luis Diaz, Michael Olise und Harry Kane bildet Musiala die Offensive der Münchner.

Kompany hatte Musiala am Dienstag gelobt, der Ausnahmekönner sei nach seiner langen Verletzungspause wieder „ganz nah an seinem besten Niveau“. Es sei nur noch die Frage: „Wann kommt dieser Magic Musiala wieder, ein Jamal in seiner allerbesten Zeit? Und das kommt zu 100 Prozent wieder.“

Der Offensivspieler war im Januar nach monatelanger Pause zurückgekehrt und kommt immer besser in Schwung. Durch die schwere Verletzung von Serge Gnabry kommt dem Jungstar im Saisonendspurt bei den Bayern eine noch wichtigere Rolle zu.