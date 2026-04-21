Kinder kommentieren DFB-Pokalfinals

SID 21.04.2026 • 16:45 Uhr Die zwölfjährige Cleo aus Regensburg und der ein Jahr ältere Charlie aus Leipzig sind auf dem KiKA live im TV zu hören.

Für die zwölfjährige Cleo aus Regensburg und den 13-jährigen Charlie aus Leipzig werden die DFB-Pokalfinals ein ganz besonderes Erlebnis. Die beiden „Nachwuchsreporter“ haben sich bei einer Mitmach-Aktion des Kinderkanals KiKA unter Hunderten von Bewerbungen durchgesetzt und dürfen die Endspiele live kommentieren. Cleo ist am 14. Mai in Köln beim Duell der Fußballerinnen des FC Bayern und des VfL Wolfsburg gemeinsam mit Gari Paubandt im Einsatz. Charlie wird am 23. Mai mit Jan Ole Behrens in Berlin kommentieren.

Was die Kids sagen, wird im Livestream auf kika.de, in der KiKA-App sowie in der ARD Mediathek (Männer) und im ZDF Streaming-Portal (Frauen) zu hören sein. „Hunderte Kinder haben uns mit ihren Bewerbungen begeistert“, sagte KiKA-Programmgeschäftsführer Roman Twork: „So viel Wissen, Herz fürs Kommentieren und Liebe zum Sport haben uns die Auswahl wirklich schwer gemacht.“