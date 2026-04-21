"Mache alles": Hjulmand sieht Job-Diskussionen gelassen

SID 21.04.2026 • 14:04 Uhr Trainer Kasper Hjulmand steht bei Bayer unter Druck. Im DFB-Pokal will er mit seiner Mannschaft nach Berlin und den FC Bayern ausschalten.

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand sieht die Diskussionen über seinen Job weiter gelassen. „Ich bin völlig konzentriert auf die Aufgaben. Wir haben ein großes Spiel morgen. Ich mache alles, von morgens bis manchmal in die Nacht, um dieser Mannschaft zu helfen“, sagte Hjulmand vor dem Halbfinal-Kracher im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Bayern.

Der Däne droht mit Bayer die Champions-League-Qualifikation und damit das Saisonziel in der Bundesliga zu verpassen, medial werden schon Nachfolger für Hjulmand ab Sommer gehandelt.

Sportchef Simon Rolfes betonte im ZDF, die Partie gegen die Bayern sei „für keinen ein Schicksalsspiel, weder für den Trainer noch für die Spieler, sondern eine riesige Chance, etwas Großartiges zu erreichen.“

DFB-Pokal: Hjulmand spricht von einem „der größten Spiele Europas“

Auch Hjulmand fokussierte sich am Dienstag lieber auf die große Herausforderung gegen den deutschen Meister und sprach von einem „der größten Spiele Europas“. Hjulmand glaubt gegen „eine der besten Mannschaften der Welt“ an die Chance der Werkself, die die Münchner in der Liga vor rund einem Monat beim 1:1 an den Rand einer Niederlage gebracht hatte.