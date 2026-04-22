Mittelstädt will zurück nach Berlin: "Werden wir alles für tun"

SID 22.04.2026 • 05:40 Uhr Maximilian Mittelstädt möchte den Pokaltriumph aus dem Vorjahr wiederholen. Mit dem VfB Stuttgart steht er im Halbfinale des DFB-Pokals.

Das berauschende Gefühl vom DFB-Pokalfinale will Verteidiger Maximilian Mittelstädt noch einmal spüren. „Nach Berlin zu fahren war einfach eine Wahnsinnserfahrung. Das zweimal zu erleben, wäre umso schöner“, sagte der 29-Jährige vom Titelverteidiger VfB Stuttgart bei Sky vor dem Halbfinale gegen den SC Freiburg am Donnerstag (20.45 Uhr): „Da werden wir alles für tun. Jeder ist heiß und will diesen Moment nochmal erleben.“

In der vergangenen Spielzeit hatte der VfB den Drittligisten Arminia Bielefeld im Endspiel 4:2 geschlagen und sich nach 28 Jahren wieder zum Pokalsieger gekürt. Nach 1954, 1958 und 1997 war es der vierte Pokalerfolg in der Vereinsgeschichte. „Das war einer der emotionalsten Momente meiner Fußballkarriere, wenn nicht sogar der Emotionalste“, sagte Mittelstädt. Dafür habe er sein „ganzes Leben gearbeitet“.