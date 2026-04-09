Popp kämpft um ihr Pokalfinale: "Tränen werden fließen"

SID 09.04.2026 • 15:39 Uhr Die verletzte Alexandra Popp will nochmal Geschichte schreiben. Das Pokalfinale gegen Bayern soll der perfekte Abschluss ihrer Wolfsburger Zeit werden.

Alexandra Popp ist zuversichtlich, dass sie rechtzeitig für ihr letztes DFB-Pokalfinale mit dem VfL Wolfsburg fit wird. „Die Reha läuft nach Plan, wir hoffen natürlich, dass es für das Pokalfinale reicht. Das ist das Ziel und wir sind optimistisch“, sagte die frühere DFB-Kapitänin am Rande des Finalistinnen-Talks am Donnerstag im Kölner Stadion.

Dort will Rekordgewinnerin Popp im Traumfinale gegen den FC Bayern am 14. Mai (16.00 Uhr/ZDF und Sky) zum 14. Mal den Pokal gewinnen, bevor sie nach 14 Jahren in Wolfsburg zu Borussia Dortmund wechselt. „Tränen werden definitiv fließen“, ahnte die 35-Jährige schon über einen Monat vor dem Highlight in Müngersdorf.

Denn schon der dramatische VfL-Finaleinzug im Elfmeterschießen bei Carl Zeiss Jena (5:4) am Ostersonntag hatte die auf der Tribüne zum Zuschauen verdammte Popp extrem emotional gemacht. „Ich war froh, dass ich die Kleine auf dem Arm hatte, weil ich bin innerlich explodiert, um ehrlich zu sein“, sagte die an der Wade verletzte Popp, die sich während des Spiels um die Tochter von Ex-Teamkollegin Almuth Schult gekümmert hatte.

Auf ihrer Abschiedstour erlebe sie ohnehin „gerade jeden Moment, jedes Spiel auch ein Stück weit intensiver“, erklärte die Olympiasiegerin von 2016, die beim Betreten des Stadions in Köln nach den vielen Pokaltriumphen ohnehin gleich wieder „ein Grinsen“ auf den Lippen hatte.