Die obligatorische Bierdusche für den Trainer des DFB-Pokalsiegers fiel aus. Vincent Kompany saß dort oben auf dem Podium im Bauch des Berliner Olympiastadions und beantwortete die Fragen der Journalisten, aber auf partywütige Spieler, die ihren Coach mit literweise Gerstensaft übergießen, wartete man vergeblich. Da drängte sich die Frage auf: Hatte Kompany den Profis des FC Bayern das feuchtfröhliche Vergnügen etwa verboten?
Bierdusche fällt aus: Kompany bleibt trocken
„Ich bin zum ersten Mal hier im Finale. Ich kann nicht verbieten, was ich nicht weiß. Wenn das Tradition ist … ich sage mal, wir haben schon genug Bierduschen gehabt nach dem Spiel gegen Köln. Was ich schon weiß, ist, dass es richtig Party gibt, machen Sie sich keine Sorgen“, sagte Kompany auf der Pressekonferenz nach dem 3:0 (0:0)-Sieg im Endspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag.
Vor einer Woche war Kompany nach dem letzten Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Köln, als die Bayern die Meisterschale bekamen, bereits zünftig weißbiergeduscht worden. Diesmal entschwand der Belgier trockenen Fußes in die Nacht, ehe die Münchner ihre Feierlichkeiten nach dem Pokaltriumph vom Olympiastadion in die Eventlocation Kraftwerk in Berlin-Mitte verlegten.