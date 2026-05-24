Bierdusche fällt aus: Kompany bleibt trocken

SID 24.05.2026 • 06:17 Uhr In der Vergangenheit wurde die Pressekonferenz nach dem Pokalfinale meist ein feuchtfröhliches Vergnügen für den Trainer - diesmal nicht.

Die obligatorische Bierdusche für den Trainer des DFB-Pokalsiegers fiel aus. Vincent Kompany saß dort oben auf dem Podium im Bauch des Berliner Olympiastadions und beantwortete die Fragen der Journalisten, aber auf partywütige Spieler, die ihren Coach mit literweise Gerstensaft übergießen, wartete man vergeblich. Da drängte sich die Frage auf: Hatte Kompany den Profis des FC Bayern das feuchtfröhliche Vergnügen etwa verboten?

„Ich bin zum ersten Mal hier im Finale. Ich kann nicht verbieten, was ich nicht weiß. Wenn das Tradition ist … ich sage mal, wir haben schon genug Bierduschen gehabt nach dem Spiel gegen Köln. Was ich schon weiß, ist, dass es richtig Party gibt, machen Sie sich keine Sorgen“, sagte Kompany auf der Pressekonferenz nach dem 3:0 (0:0)-Sieg im Endspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag.