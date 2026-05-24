Harry Kanes Worte bereiten Bayern darauf vor, dass es knifflig wird

Christopher Mallmann , Stefan Kumberger 24.05.2026 • 10:20 Uhr Der FC Bayern will Stürmer Harry Kane unbedingt halten. Dieser scheint für eine Verlängerung offen - seine Worte bereiten Bayern aber darauf vor, dass es knifflig wird.

Bleibt Stürmer Harry Kane dem FC Bayern erhalten – oder endet die Zusammenarbeit womöglich schon im Sommer 2027? Der englische Nationalspieler kann sich eine Verlängerung vorstellen, deutet zugleich aber an, dass den Münchnern harte Verhandlungen bevorstehen.

Ob es einen Grund gebe, den FC Bayern im kommenden Jahr zu verlassen, wollte SPORT1 nach dem triumphalen Pokal-Erfolg von Kane wissen.

„Nicht für mich im Augenblick“, antwortete der 32-Jährige, der den Rekordmeister mit einem Hattrick beinah im Alleingang zum Titel gegen den VfB Stuttgart (3:0) geschossen hatte.

FC Bayern: Kane-Verhandlungen nach der WM

Er sei „wirklich glücklich. Ich habe es schon deutlich gemacht: Ich habe mich hier sehr gut eingelebt. Wir haben ein fantastisches Team, eines der besten, wenn nicht das beste in Europa. Wir haben einen super Coach. Ich genieße meine Zeit. Heute Abend habe ich gezeigt, warum ich hierhergekommen bin und was ich tun will und was ich dem Klub zurückgeben will.“

Kanes Vertrag in München läuft im Sommer 2027 aus. Die Bayern wollen unbedingt mit dem Angreifer verlängern; die Verhandlungen müssen aber noch etwas warten, wie Kane am Samstagabend in Berlin betonte.

„Natürlich ist jetzt nicht die Zeit zu sprechen. Wir sind sehr entspannt mit der Situation. Wir haben gesagt, dass wir die Saison erst mal spielen wollen – und am besten auch die Weltmeisterschaft. Beide Seiten sind sehr glücklich miteinander“, sagte er.

Kane deutet harte Verhandlungen an

Entscheidend für den Stürmer: „An diesem Punkt in meiner Karriere will ich das meiste aus einem Vertrag herausholen. Das wird einer der letzten Verträge sein, die ich als Spieler unterschreibe.“ Es könnten also knifflige Verhandlungen auf die Bayern-Bosse zukommen.

Kane schilderte, er sei ein „offener, ehrlicher Typ. Ich werde ehrliche Diskussionen mit den Verantwortlichen führen. Und ich bin sicher, dass sie auch ehrlich mit mir sprechen werden. Aber das sind Gespräche, die wir an einem anderen Tag führen werden.“