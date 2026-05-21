Bayern-Star hat "in keiner Saison so viel gelernt"

SID 21.05.2026 • 05:31 Uhr Bayern-Star Tom Bischof ist zufrieden mit seiner ersten Saison in München und hat für das Pokalfinale große Ziele.

Tom Bischof ist hochzufrieden – und will mehr. Im vergangenen Sommer wechselte der 20-Jährige von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern und gewann in seiner ersten Saison gleich seinen ersten Meistertitel. Jetzt geht er mit großen Ambitionen in sein erstes Pokalfinale im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart am Samstag (ab 20 Uhr im LIVETICKER).

„Wir wollen natürlich das Finale gewinnen. Wenn wir nicht selbstbewusst sein können, dann weiß ich nicht wer“, sagte Bischof im Interview mit Sky: „Wir haben einfach eine geile Saison gespielt und sind einfach geil auf jeden Titel.“

Bischof warnt vor Stuttgart

Doch Bischof warnt vor den Stuttgartern. Er lobte vor allem VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, der einen „brutal guten Job“ mache. „Es wird ein sehr schwieriges Spiel“, sagte Bischof.

Der Profi aus Unterfranken hat in der vergangenen Saison viele Veränderungen durchlebt und sei ins „Team reingewachsen“. Er sei „variabler“ geworden und habe viel von den großen Namen im Team gelernt, sagte Bischof.