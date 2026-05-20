VfB-Ikone glaubt an Pokal-Coup

SID 20.05.2026 • 05:32 Uhr Das Pokalfinale ist für den VfB Stuttgart eine "riesige Chance" - für die die Schwaben laut Ex-Spieler Jon Dahl Tomasson furchtlos sein müssen.

Jon Dahl Tomasson blickt mit viel Bewunderung auf die „beeindruckende Reise“ seines Ex-Klubs VfB Stuttgart – und traut dem Außenseiter im DFB-Pokalfinale am Samstag gegen den FC Bayern München (20.00 Uhr/ARD und Sky) einiges zu.

Dafür müsse der Verein „dem nah und treu bleiben, was er bisher gemacht hat“, forderte der ehemalige Stürmer der Schwaben im Gespräch mit dem SID, „es gibt einen Grund, warum man es bis hierher geschafft hat“.

„Es geht darum, Geschichte zu schreiben“

Zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte könnten die Baden-Württemberger die begehrte Trophäe in die Höhe recken, gegen den Liga-Primus sind die Schwaben trotz ihrer Rolle als Titelverteidiger aber nur der Underdog. In der zurückliegenden Spielzeit setzte es für den Tabellenvierten zwei deutliche Niederlagen.

Natürlich sei „Bayern der Favorit, der große Favorit“, weiß auch der 49 Jahre alte Däne, in einem Finale sei allerdings alles anders. Schließlich gehe es „darum, Geschichte zu schreiben – und jeder Spieler hat die Chance dazu“, erklärte er.

Das Endspiel sei nun „einer dieser Momente, in dem du die zusätzlichen Kräfte in dir selbst finden musst“, für den Verein sei es „eine riesige Chance“.

Tomasson feierte letzte VfB-Meisterschaft

Wie mit dem VfB Titel gewonnen werden, weiß Tomasson genau. 2007 stand er bei der bis heute letzten Stuttgarter Meisterschaftsparty auf dem Feld, im Anschluss verließ er den Verein nach zwei Jahren in Richtung Spanien.

Für Samstag forderte Tomasson, der 2003 mit der AC Milan die Champions League gewann, ein furchtloses Team – denn „sobald du damit anfängst, Angst vor Fehlern zu haben, spielst du nicht mehr dein gewohntes Spiel“, mahnte er.