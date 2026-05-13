Im Pokalfinale: Popp bereit für die Startelf

SID 13.05.2026 • 17:32 Uhr Die Wolfsburger Leitfigur hat ihre Wadenverletzung auskuriert, der Showdown gegen den FC Bayern kann kommen.

Alexandra Popp ist nach überstandener Wadenverletzung fit für ihr letztes DFB-Pokalfinale mit dem VfL Wolfsburg und könnte gegen den FC Bayern von Beginn an mitwirken.

„Poppi hat die letzten Einheiten trainiert, ihr geht es gut. Und wenn wir Spielerinnen dabei haben, dann sind sie einsatzfähig und auch eine Option für die Startelf“, sagte Trainer Stephan Lerch vor dem Endspiel am Donnerstag (16.00 Uhr/ZDF und Sky) in Köln.

Weiter wollte sich der Coach des Rekordsiegers (elf Titel) bei seiner Aufstellung nicht in die Karten schauen lassen. Für die frühere DFB-Kapitänin Popp, die seit Mitte März pausieren musste, geht es zum Abschied um einen 21. Titel mit dem VfL, nach 14 Jahren verlässt die 35-Jährige den Verein nach der Saison in Richtung Borussia Dortmund.

DFB-Pokal: Bayern will Double holen

Lerchs Gegenüber José Barcala freute sich angesichts der Chance auf das erneute Double auf einen „aufregenden Tag, es ist die Party des deutschen Fußballs“, schwärmte der Spanier, wollte von der klaren Favoritenrolle seines Teams allerdings nichts wissen.