DFB: Musiala scherzt nach großer Überraschung

SID 19.05.2026 • 16:01 Uhr Der Münchner Zauberfuß steht künftig in Berlin bei Madame Tussauds neben weiteren Stars wie Lionel Messi oder CR7 und scherzt.

Musiala mal zwei: Nationalspieler Jamal Musiala gibt es seit Dienstag auch als Wachsfigur. „Die hat einen besseren Haarschnitt als ich…“, flachste der 23-Jährige bei der Enthüllung in München. In Zukunft wird die Figur, die in London hergestellt wurde, bei Madame Tussauds in Berlin stehen, neben Stars wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Manuel Neuer oder Joshua Kimmich.

„Dies ist eine große Ehre. Ich bin da richtig stolz darüber, dass ich da dabei sein kann. Da bin ich einfach glücklich. Ich hoffe, ich kann noch viel machen, um meinen Wert neben den ganzen Stars zu zeigen“, sagte Musiala der Bild-Zeitung. Die Figur sehe „perfekt aus, es ist ein Masterpiece“.

Mit den Bayern will der Zauberfuß am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) die Saison im Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart mit dem Double krönen. Die Vorfreude bei Musiala bei seiner Berlin-Premiere „ist riesig. Alles, was ich von den anderen Spielern gehört habe, ist, dass die Atmosphäre richtig cool ist.“