Pokalfinale: Bayern in Bestbesetzung – Stuttgart ohne Karazor

SID 23.05.2026 • 19:04 Uhr Der VfB-Kapitän fehlt etwas überraschend in der Startelf von Trainer Sebastian Hoeneß.

Bayern-Trainer Vincent Kompany kann im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart auf seine beste verfügbare Startelf setzen. Während der Belgier auf Kapitän Manuel Neuer, Alphonso Davies und Serge Gnabry verzichten muss, sitzt beim VfB im Endspiel (20.00 Uhr/ARD und Sky) Kapitän Atakan Karazor etwas überraschend zunächst nur auf der Bank.

Im Bayern-Tor ersetzt Jonas Urbig einmal mehr den an der Wade verletzten Neuer, davor verteidigen Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano und Josip Stanisic. Die Doppelsechs bilden Kapitän Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic, hinter Torjäger Harry Kane stürmen Michael Olise, Jamal Musiala und Luis Díaz.

Beim VfB steht Alexander Nübel bei seinem womöglich letzten Spiel für die Schwaben im Tor. Insgesamt nimmt Hoeneß im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (2:2) eine Änderungen an seiner Startelf vor, Kapitän Atakan Karazor wird wie bei seiner Rotsperre in der Liga von Chema Andrés ersetzt, der neben Angelo Stiller startet.