Popp führt Wolfsburg als Kapitänin ins Pokalfinale

SID 14.05.2026 • 15:27 Uhr Nach überstandener Verletzung ist die 35-Jährige fit für die Startelf beim Showdown gegen Bayern München.

Alexandra Popp wird die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern als Kapitänin aufs Feld führen. Die 35-Jährige steht nach überstandener Wadenverletzung in der VfL-Startelf von Trainer Stephan Lerch für das Endspiel am Nachmittag (16.00 Uhr/ZDF und Sky) in Köln.

Die muskuläre Blessur hatte Popp Mitte März erlitten und seither kein Spiel mehr absolvieren können. Das DFB-Pokalfinale ist die letzte Titelchance für die frühere DFB-Kapitänin mit den Wolfsburgerinnen, ehe sie den Klub nach 14 Jahren im Sommer verlassen wird und zu ihrem Herzensverein Borussia Dortmund wechselt.

Bei den Bayern, die das zweite Double in Folge anstreben, setzt Trainer José Barcala auf seine bewährte erste Elf – unter anderem mit den deutschen Nationalspielerinnen Giulia Gwinn, Franziska Kett, Linda Dallmann, Klara Bühl sowie Ena Mahmutovic im Tor. – Die Aufstellungen:

Wolfsburg: Johannes – Bjelde, Kleinherne, Küver, Linder – Minge, Lattwein – Huth, Popp, Peddemors – Beerensteyn. – Trainer: Lerch