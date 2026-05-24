Das Geheimrezept gegen den Pokal-Blues hatte Deniz Undav sofort parat. „Frust-Döner und Frust-Feiern“, sagte der Stürmer des VfB Stuttgart am Sky-Mikrophon nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale gegen Bayern München (0:3). Im Vorjahr hatten Undav und Co. nach dem Triumph im Endspiel von Berlin gegen Arminia Bielefeld bekanntlich mit Döner in der Kabine gefeiert.
Stuttgarts Pokal-Blues: „Frust-Döner“ für Undav und Co.
Diesmal fanden sich die Stuttgarter, die sich in der Bundesliga als Tabellenvierter für die Champions League qualifiziert haben, irgendwo zwischen Enttäuschung und Stolz wieder. „Wir haben wieder Großes geschafft. Wir sind gewappnet für die Saison, wir wollen wieder hier sein“, sagte Undav. Auch sein Trainer Sebastian Hoeneß wollte seiner Mannschaft „gratulieren zu einer tollen Saison und großer Moral. Wir können aus der Saison mit erhobenem Haupt gehen.“
Gegen die Bayern waren die Stuttgarter vor allem in der ersten Halbzeit stark aufgetreten und hatten die besseren Chancen, ehe Bayern-Torjäger Harry Kane die Partie nach der Pause mit einem Hattrick entschied. „Wir sind enttäuscht, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, aber die Art und Weise bestärkt uns eher in der Gewissheit, dass die Mannschaft eine großartige Saison gespielt hat“, betonte Hoeneß. In Richtung der Bayern fügte er bei Sky an: „Irgendwann werden wir sie packen.“