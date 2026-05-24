Stuttgarts Pokal-Blues: „Frust-Döner“ für Undav und Co.

SID 24.05.2026 • 06:18 Uhr Nach der Niederlage im Endspiel gegen Bayern München wandelt der VfB zwischen Enttäuschung und Stolz.

Das Geheimrezept gegen den Pokal-Blues hatte Deniz Undav sofort parat. „Frust-Döner und Frust-Feiern“, sagte der Stürmer des VfB Stuttgart am Sky-Mikrophon nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale gegen Bayern München (0:3). Im Vorjahr hatten Undav und Co. nach dem Triumph im Endspiel von Berlin gegen Arminia Bielefeld bekanntlich mit Döner in der Kabine gefeiert.

Diesmal fanden sich die Stuttgarter, die sich in der Bundesliga als Tabellenvierter für die Champions League qualifiziert haben, irgendwo zwischen Enttäuschung und Stolz wieder. „Wir haben wieder Großes geschafft. Wir sind gewappnet für die Saison, wir wollen wieder hier sein“, sagte Undav. Auch sein Trainer Sebastian Hoeneß wollte seiner Mannschaft „gratulieren zu einer tollen Saison und großer Moral. Wir können aus der Saison mit erhobenem Haupt gehen.“