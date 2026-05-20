Was Undav sich von Kane abschauen will

SID 20.05.2026 • 05:31 Uhr Deniz Undav und Harry Kane zählen zu den treffsichersten Spielern der Bundesliga, eine Sache beneidet der Stuttgarter beim Bayern-Star jedoch. Im DFB-Pokalfinale kommt es zum direkten Duell.

Nationalstürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart würde sich von Torgarant Harry Kane vom FC Bayern gerne etwas abschauen.

„Er hat vor dem Tor eine Ruhe. Seine Kaltschnäuzigkeit. Was mir aufgefallen ist, dass er gefühlt bei jedem Torschuss eine Sekunde kurz in sich geht, kurz atmet und dann erst schießt“, sagte Undav vor dem Torjäger-Duell beim DFB-Pokalfinale am Samstag bei Sky.

Diese Ruhe vor dem Tor zu haben sei für Stürmer „sehr wichtig, weil dann kommen die Schüsse platzierter. Und wenn du das jeden Tag trainierst, dann wirst du eiskalt. Und wenn ich das ein bisschen hätte, dann glaube ich, hätte ich mehr Tore oder könnte mehr Tore schießen“, sagte Undav.

Undav will Bayern ärgern und hofft auf Sieger-Döner

Beim Finale in Berlin habe der Titelverteidiger gegen den Rekordgewinner „nichts zu verlieren, wir sind der komplette Underdog“, meinte der 29-Jährige: „Es gibt den klaren Favoriten, das ist der FC Bayern. Das braucht man ja auch nicht künstlich anders sehen, aber es kann in einem Spiel alles passieren. Wir wissen, wir können sie stören, wir können sie nerven. Wir werden alles reinschmeißen.“

Und danach soll es wieder einen Sieger-Döner geben. „In Berlin sowieso. Falls wir gewinnen sollten, wird jeder einen Döner essen. Ich glaube da kommst du nicht drum herum. Ich schaue ein paar YouTube-Videos vorher über die Top-5-Döner in Berlin und gucke, was mir da gefällt.“