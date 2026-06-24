DFB-Pokal: Das sind die Ansetzungen für den ersten Spieltag

SID 24.06.2026 • 16:58 Uhr Schalke 04 bestreitet am 24. August (20.45 Uhr) beim Hallescher FC das letzte Duell der regulären Ansetzung.

Vorjahresfinalist VfB Stuttgart greift in der neuen Saison des DFB-Pokals bereits früh ins Geschehen ein. Wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Ansetzung der ersten Pokalrunde hervorgeht, reist der Bundesligist zum Auftakt am Freitag, 21. August, zum Drittligisten Hansa Rostock (20.45 Uhr).

Eröffnet wird die neue Pokalsaison zuvor unter anderem von Eintracht Frankfurt beim Pokaldebütanten SC St. Tönis in der Uerdinger Grotenburg (18.00 Uhr). Schalke 04 bestreitet am 24. August (20.45 Uhr) beim Viertligisten Hallescher FC das letzte Duell der regulären Ansetzung.

Die erste Runde beschließen der Vizemeister Borussia Dortmund am 1. September (20.45 Uhr) im Volksparkstadion beim Hamburg Eimsbütteler BC und der Pokalsieger Bayern München am 2. August (20.45 Uhr) beim VfL Osnabrück. Die beiden Dauerrivalen treffen am 22. August während der regulären Pokalwoche im Franz-Beckenbauer-Supercup (20.30 Uhr) in Dortmund aufeinander.