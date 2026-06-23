DFB-Pokal: Entscheidung um BVB-Spiel gefallen!

Große Bühne für das größte Spiel der Vereinsgeschichte: Der Oberligist Hamburg Eimsbütteler BC weicht für sein Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund in das Volksparkstadion aus.
Entscheidung um BVB-Spiel gefallen!
Für das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund zieht Oberligist Hamburg Eimsbütteler BC in das größte Stadion der Hansestadt um.
Das gab der Hamburger SV, der normalerweise seine Heimspiele dort austrägt, am Dienstag bekannt.
DFB-Pokal: BVB-Gegner zieht in HSV-Stadion um
Die Eimsbütteler, die sich erstmals seit 92 Jahren wieder für den DFB-Pokal qualifiziert haben, waren nach ihrem überraschenden Erfolg im Hamburg-Pokal im Mai zu dem Umzug gezwungen gewesen.
Der heimische „Professor-Reinmüller-Platz“ entspricht nicht den Sicherheitsstandards des DFB. Die Partie gegen den hochfavorisierten Vizemeister aus Dortmund findet Anfang September statt.