Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Pokal
DFB-Pokal
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
DFB-Pokal>

DFB-Pokal: Entscheidung um BVB-Spiel gefallen!

Entscheidung um BVB-Spiel gefallen!

Für das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund zieht Oberligist Hamburg Eimsbütteler BC in das größte Stadion der Hansestadt um.
Die erste Runde des DFB-Pokals ist ausgelost und hat einige Amateurvereine glücklich gemacht. Oberligist HEBC Hamburg bekommt mit dem BVB ein echtes Schwergewicht und feiert das ausgelassen.
SID
Für das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund zieht Oberligist Hamburg Eimsbütteler BC in das größte Stadion der Hansestadt um.

Große Bühne für das größte Spiel der Vereinsgeschichte: Der Oberligist Hamburg Eimsbütteler BC weicht für sein Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund in das Volksparkstadion aus.

Das gab der Hamburger SV, der normalerweise seine Heimspiele dort austrägt, am Dienstag bekannt.

DFB-Pokal: BVB-Gegner zieht in HSV-Stadion um

Die Eimsbütteler, die sich erstmals seit 92 Jahren wieder für den DFB-Pokal qualifiziert haben, waren nach ihrem überraschenden Erfolg im Hamburg-Pokal im Mai zu dem Umzug gezwungen gewesen.

Der heimische „Professor-Reinmüller-Platz“ entspricht nicht den Sicherheitsstandards des DFB. Die Partie gegen den hochfavorisierten Vizemeister aus Dortmund findet Anfang September statt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite