DFB-Pokal: Entscheidung um BVB-Spiel gefallen!

SID 23.06.2026 • 11:14 Uhr Für das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund zieht Oberligist Hamburg Eimsbütteler BC in das größte Stadion der Hansestadt um.

Große Bühne für das größte Spiel der Vereinsgeschichte: Der Oberligist Hamburg Eimsbütteler BC weicht für sein Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund in das Volksparkstadion aus.

Das gab der Hamburger SV, der normalerweise seine Heimspiele dort austrägt, am Dienstag bekannt.

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Die Eimsbütteler, die sich erstmals seit 92 Jahren wieder für den DFB-Pokal qualifiziert haben, waren nach ihrem überraschenden Erfolg im Hamburg-Pokal im Mai zu dem Umzug gezwungen gewesen.