DFB-Pokal: Neuer Spielball vorgestellt

SID 28.07.2026 • 11:35 Uhr Die Männer spielen im DFB-Pokal mit einem dunkleren Grauton als die Frauen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Ausrüster Derbystar haben die offiziellen Spielbälle für die DFB-Pokal-Saison 2026/27 vorgestellt.

Die neuen Designs „greifen die besondere DNA des Wettbewerbs auf und rücken die Themen Vielfalt, Gemeinschaft und die einzigartigen Duelle zwischen David und Goliath in den Mittelpunkt“, hieß es in der begleitenden Mitteilung.