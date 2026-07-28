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DFB-Pokal: Neuer Spielball vorgestellt

Neuer Pokal-Spielball vorgestellt

Die Männer spielen im DFB-Pokal mit einem dunkleren Grauton als die Frauen.
Der neue Pokalball von Derbystar
Der neue Pokalball von Derbystar
© /SID
SID
Die Männer spielen im DFB-Pokal mit einem dunkleren Grauton als die Frauen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Ausrüster Derbystar haben die offiziellen Spielbälle für die DFB-Pokal-Saison 2026/27 vorgestellt.

Die neuen Designs „greifen die besondere DNA des Wettbewerbs auf und rücken die Themen Vielfalt, Gemeinschaft und die einzigartigen Duelle zwischen David und Goliath in den Mittelpunkt“, hieß es in der begleitenden Mitteilung.

Auffällig sind Neon-Applikationen und angedeutete Vereinswappen. Die Männer (Pokalbeginn: 21. August) werden mit einem etwas dunkleren Grauton als die Frauen (Play-offs ab 15. August) spielen. Im Handel sind die Bälle ab Mitte August erhältlich.

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