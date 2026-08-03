Nicht nur 2. Bundesliga, sondern auch Pokal: RTL Deutschland zeigt drei Erstrundenpartien des DFB-Pokals im Free TV. Neben dem Duell zwischen dem HEBC Hamburg und Borussia Dortmund (1. September/20.45 Uhr) zeigt der Sender auch die Spiele von Hertha BSC beim 1.FC Saarbrücken (22. August/15:30 Uhr) und vom 1. FC Köln bei den Würzburger Kickers (24. August/18.00 Uhr).
Auch Hertha und Köln: RTL zeigt drei Pokal-Erstrundenspiele
Bisher war nur das Auftaktmatch von Borussia Dortmund beim HEBC Hamburg geplant.
Zeigt das Pokalspiel zwischen Köln gegen Hertha: RTL
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Alle 32 Partien der ersten Runde von Freitag bis Montag gibt es auf Sky Sport – der Konzern wurde im April für 150 Millionen Euro von RTL übernommen – zu sehen, wahlweise als Einzelspiel oder in der Konferenz.