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DFB-Pokal: Bayern-Gegner in der ersten Runde fix

Bayern-Gegner im Pokal fix

Rekordsieger VfL Wolfsburg gastiert in der ersten Runde beim zweimaligen Finalisten SC Sand. Auch der Bayern-Gegner ist fix.
Carolin Simon (l.) und Giulia Gwinn mit dem DFB-Pokal
© picture-alliance/SVEN SIMON/SID/Anke Waelischmiller
SID
Rekordsieger VfL Wolfsburg gastiert in der ersten Runde beim zweimaligen Finalisten SC Sand. Auch der Bayern-Gegner ist fix.

Die Titelverteidigerinnen von Bayern München müssen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach antreten. Rekordsieger VfL Wolfsburg gastiert beim zweimaligen Finalisten SC Sand. Das ergab die Auslosung am Montag in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main.

Ex-Nationalspielerin Kerstin Garefrekes sorgte in ihrer Rolle als Losfee außerdem für ein Revierderby zwischen Schalke 04 und der SGS Essen. Im Osten duelliert sich der 1. FC Magdeburg mit Union Berlin, im Norden spielen der SV Meppen und der Hamburger SV ein Achtelfinal-Ticket aus.

Die Spiele werden zwischen dem 26. und 28. September ausgetragen.

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