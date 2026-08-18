Schalke 04 muss im DFB-Pokal auf Kapitän Kenan Karaman verzichten. Der Offensivspieler fällt aufgrund einer Hüftverletzung für die Erstrundenpartie am Montag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) beim Regionalligisten Hallescher FC aus. Das gab der Bundesliga-Aufsteiger am Dienstag bekannt.
Karaman fehlt Schalke im DFB-Pokal
Kenan Karaman fällt mit einer Hüftverletzung für die erste Pokalrunde aus. Eine Woche später wartet der Bundesliga-Auftakt.
Karaman war im Testspiel gegen Atalanta Bergamo am 8. August auf die Hüfte gefallen, an dieser Stelle habe sich in den vergangenen Tagen „Gewebe-Flüssigkeit“ gebildet, schrieb der Klub: „Am Montag wurde die betroffene Stelle durch eine kurze therapeutische Maßnahme entlastet.“
Schon beim Test am vergangenen Sonntag gegen Real Madrid (0:3) hatte Karaman nur als Zuschauer auf der Bank gesessen. Am 30. August bestreiten die Knappen ihren Bundesliga-Auftakt beim FC Augsburg.