Karaman fehlt Schalke im DFB-Pokal

SID 18.08.2026 • 15:47 Uhr Kenan Karaman fällt mit einer Hüftverletzung für die erste Pokalrunde aus. Eine Woche später wartet der Bundesliga-Auftakt.

Schalke 04 muss im DFB-Pokal auf Kapitän Kenan Karaman verzichten. Der Offensivspieler fällt aufgrund einer Hüftverletzung für die Erstrundenpartie am Montag ( ) beim Regionalligisten Hallescher FC aus. Das gab der Bundesliga-Aufsteiger am Dienstag bekannt.

Karaman war im Testspiel gegen Atalanta Bergamo am 8. August auf die Hüfte gefallen, an dieser Stelle habe sich in den vergangenen Tagen „Gewebe-Flüssigkeit“ gebildet, schrieb der Klub: „Am Montag wurde die betroffene Stelle durch eine kurze therapeutische Maßnahme entlastet.“