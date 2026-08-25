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Nach Pokalspiel: Hannover 96 kritisiert Teile seiner Fans

Hannover kritisiert Teile seiner Fans

Hannover 96 hat das Verhalten einiger seiner Fans rund um das DFB-Pokalspiel gegen den Bremer Fünftligisten SV Hemelingen kritisiert. Der Zweitligist berichtet von Wandalismus sowie queerfeindlichem und diskriminierendem Verhalten.
Zweitligist Hannover 96 ist gegen den Bremer Fünftligisten SV Hemelingen in Torlaune. Für Hannover ist es der höchste Sieg im DFB-Pokal in der Vereinsgeschichte. Der Außenseiter feiert trotzdem einen historischen Moment.
SID
Hannover 96 hat das Verhalten einiger seiner Fans rund um das DFB-Pokalspiel gegen den Bremer Fünftligisten SV Hemelingen kritisiert. Der Zweitligist berichtet von Wandalismus sowie queerfeindlichem und diskriminierendem Verhalten.

Der Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat das Verhalten einiger seiner Fans rund um das DFB-Pokalspiel gegen den Bremer Fünftligisten SV Hemelingen am Samstag als „inakzeptabel“ kritisiert.

Offenbar durch „Personen aus dem Umfeld der Fans“ sollen Teilnehmende des zeitgleich in Bremen stattfindenden Christopher Street Days (CSD) beleidigt und bedroht worden sein, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Es gebe „übereinstimmende Berichte“ über queerfeindliches und diskriminierendes Verhalten, hieß es.

DFB-Pokal: Hemelingen berichtete von Schäden im Gästebereich

Hannover 96 ist nach eigenen Angaben seit mehr als zehn Jahren Schirmherr des CSDs in Hannover und verurteilte das Verhalten „umso mehr vor dem Hintergrund des tödlichen queerfeindlichen Anschlags beim CSD in Berlin vor wenigen Wochen“. Es sei wichtig, solchem Verhalten „konsequent entgegenzutreten und nicht wegzusehen“.

Unter den Augen von 7000 mitgereisten 96-Fans hatte die Mannschaft von Trainer Christian Titz einem ungefährdeten 9:1-Kantersieg im Bremer Weserstadion gefeiert. Fünftligist Hemelingen berichtete nach dem Spiel zudem von beschädigten Sanitäranlagen, zerstörten Toiletten, Waschbecken und Spiegeln im Gästebereich.

„Wir bedauern ausdrücklich, dass die SV Hemelingen nach einem für den Verein besonderen Pokalspiel mit derartigen Schäden konfrontiert ist“, schrieb Hannover. Man befinde sich mit dem Verein im Austausch.

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