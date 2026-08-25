DFB nimmt Krawall-Klubs ins Visier

SID 25.08.2026 • 09:00 Uhr Mannheim und Kaiserslautern haben nach Ansicht von DFB-Vize Ronny Zimmermann ihre Fans nicht mehr im Griff.

Die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Waldhof Mannheim und den 1. FC Kaiserslautern nach den schweren Krawallen im Pokal-Derby ins Visier genommen. „Es gibt leider einige Klubs, die mit Teilen ihrer Fanszene nicht mehr klarkommen. Der SV Waldhof und der FCK zählen dazu“, sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann der Rhein-Neckar-Zeitung: „Die Vorfälle müssen nun konsequent aufgearbeitet werden.“

Mit Blick auf die Sanktionen will Zimmermann dem Sportgericht nicht vorgreifen. „Man muss eine dem Vorgang angemessene Strafe finden, da beneide ich die Sportrichter nicht“, äußerte der Jurist: „Man darf sich auch nichts vormachen. Selbst mit strengsten Strafen lassen sich Folge-Taten oft nicht verhindern.“

Lautern und Mannheim drohen schwere Strafen

Nachdem beide Klubs ihre Stellungnahmen abgegeben haben, wird aufgrund der Bedeutung des Falles eine mündliche Verhandlung des Sportgerichts erwartet. Es muss von drakonischen Sanktionen bis hin zum Ausschluss der Vereine vom laufenden oder künftigen Pokal-Wettbewerb ausgegangenen werden.

Das von massiven Ausschreitungen überschattete Südwest-Derby hatte Zweitligist Kaiserslautern 1:0 nach Verlängerung beim benachbarten Drittligisten gewonnen.