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104 Jahre! HSV klärt Irrtum auf

HSV klärt Irrtum auf

Viele dachten, Louis Lemke habe als jüngster HSV-Torschütze den großen Uwe Seeler verdrängt. Doch der Rekord hatte viel länger Bestand.
Der Hamburger SV zieht locker in die 2. Pokalrunde ein. Dabei trifft auch ein 16 Jahre altes Juwel und ist damit der jüngste Torschütze der HSV-Pokalgeschichte. Sein Vorgänger? Uwe Seeler im Jahr 1954.
SID
Viele dachten, Louis Lemke habe als jüngster HSV-Torschütze den großen Uwe Seeler verdrängt. Doch der Rekord hatte viel länger Bestand.

Youngster Louis Lemke vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat mit seinem Tor in der ersten DFB-Pokal-Runde beim SC Verl (3:0) am Montagabend doch nicht Uwe Seeler als jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte abgelöst. Das HSV-Idol hatte diesen Rekord nie inne, wie der Klub am Dienstag mitteilte.

Lemke ist mit 16 Jahren, zehn Monaten und 17 Tagen nun der jüngste Pflichtspieltorschütze der HSV-Historie. Bisheriger Rekordhalter allerdings war der Klub-Mitteilung zufolge nicht Seeler, sondern Otto Sommer – und das 104 Jahre lang.

Er hatte am 15. Januar 1922 im Alter von 17 Jahren und 14 Tagen im Liga-Punktspiel (Norddeutsche Liga, Alsterkreis) beim St. Pauli TV (7:0) am Millerntor getroffen.

17 Jahre, acht Monate und 27 Tage war hingegen Seeler alt, als er sein erstes Tor für die Norddeutschen erzielte: am 1. August 1954 beim 8:2 gegen Holstein Kiel im NFV-Pokal.

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