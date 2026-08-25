104 Jahre! HSV klärt Irrtum auf

SID 25.08.2026 • 20:40 Uhr Viele dachten, Louis Lemke habe als jüngster HSV-Torschütze den großen Uwe Seeler verdrängt. Doch der Rekord hatte viel länger Bestand.

Youngster Louis Lemke vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat mit seinem Tor in der ersten DFB-Pokal-Runde beim SC Verl (3:0) am Montagabend doch nicht Uwe Seeler als jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte abgelöst. Das HSV-Idol hatte diesen Rekord nie inne, wie der Klub am Dienstag mitteilte.

Lemke ist mit 16 Jahren, zehn Monaten und 17 Tagen nun der jüngste Pflichtspieltorschütze der HSV-Historie. Bisheriger Rekordhalter allerdings war der Klub-Mitteilung zufolge nicht Seeler, sondern Otto Sommer – und das 104 Jahre lang.

Er hatte am 15. Januar 1922 im Alter von 17 Jahren und 14 Tagen im Liga-Punktspiel (Norddeutsche Liga, Alsterkreis) beim St. Pauli TV (7:0) am Millerntor getroffen.