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Rot gegen Bensebaini: Strafe für BVB-Star fix

Strafe für Bensebaini fix

Das Sportgericht des DFB bestraft Ramy Bensebaini nach einer harten Grätsche im Supercup gegen die Bayern.
Dortmund Trainer Niko Kovac analysiert die Gründe für die Niederlage gegen den FC Bayern im Franz-Beckenbauer-Supercup. Eine Szene ärgert den BVB-Coach dabei besonders.
SID
Das Sportgericht des DFB bestraft Ramy Bensebaini nach einer harten Grätsche im Supercup gegen die Bayern.

Borussia Dortmunds Verteidiger Ramy Bensebaini wird nach seiner Roten Karte im Supercup gegen Bayern München (1:2) „wegen eines rohen Spiels“ für zwei Spiele im DFB-Pokal gesperrt.

Das gab das Sportgericht des Deutsche Fußball-Bundes am Dienstag bekannt. Der 31-Jährige verpasst somit den Pokalauftakt beim Fünftligisten HEBC Hamburg sowie auch die mögliche Zweitrundenpartie Ende Oktober.

Bensebaini war am Samstagabend in der 90. Minute für eine überharte Grätsche gegen Bayern-Zugang Ismael Saibari bestraft worden.

Der BVB spielt wegen seiner Teilnahme am Supercup erst am 1. September sein Pokal-Erstrundenspiel.

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