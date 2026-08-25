Rot gegen Bensebaini: Strafe für BVB-Star fix

SID 25.08.2026 • 11:43 Uhr Das Sportgericht des DFB bestraft Ramy Bensebaini nach einer harten Grätsche im Supercup gegen die Bayern.

Das gab das Sportgericht des Deutsche Fußball-Bundes am Dienstag bekannt. Der 31-Jährige verpasst somit den Pokalauftakt beim Fünftligisten HEBC Hamburg sowie auch die mögliche Zweitrundenpartie Ende Oktober.

Bensebaini war am Samstagabend in der 90. Minute für eine überharte Grätsche gegen Bayern-Zugang Ismael Saibari bestraft worden.