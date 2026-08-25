Rot gegen Bensebaini: Strafe für BVB-Star fix

Borussia Dortmunds Verteidiger Ramy Bensebaini wird nach seiner Roten Karte im Supercup gegen Bayern München (1:2) „wegen eines rohen Spiels“ für zwei Spiele im DFB-Pokal gesperrt.
Strafe für Bensebaini fix
Das Sportgericht des DFB bestraft Ramy Bensebaini nach einer harten Grätsche im Supercup gegen die Bayern.
Das gab das Sportgericht des Deutsche Fußball-Bundes am Dienstag bekannt. Der 31-Jährige verpasst somit den Pokalauftakt beim Fünftligisten HEBC Hamburg sowie auch die mögliche Zweitrundenpartie Ende Oktober.
Bensebaini war am Samstagabend in der 90. Minute für eine überharte Grätsche gegen Bayern-Zugang Ismael Saibari bestraft worden.
Der BVB spielt wegen seiner Teilnahme am Supercup erst am 1. September sein Pokal-Erstrundenspiel.