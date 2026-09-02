Bayern mit Urbig im Tor – auch Saibari beginnt

Bayern München tritt im DFB-Pokalspiel bei Zweitligist VfL Osnabrück (20.45 Uhr/ARD und Sky) wie angekündigt mit Jonas Urbig im Tor an. Der Youngster vertritt wie von Trainer Vincent Kompany am Dienstag bekannt gegeben Kapitän Manuel Neuer, der auf der Bank sitzt.

Ansonsten nimmt Kompany nach dem fulminanten Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart (5:1) vier weitere Änderungen vor. Jonathan Tah, Josip Stanisic, Tom Bischof und Neuzugang Ismael Saibari ersetzen Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Alphonso Davies und Aleksandar Pavlovic, die allesamt ebenfalls als Einwechselspieler bereit stehen. Für Saibari ist es der erste Startelfeinsatz im Münchner Trikot.