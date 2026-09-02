Wie 2008: Erstligisten geben sich keine Blöße

18 Erstligisten, alle weiter: Die Klubs der Fußball-Bundesliga haben erstmals seit 18 Jahren geschlossen die 2. Runde des DFB-Pokals erreicht. Die „Nachzügler“ Bayern München (4:1 beim Zweitligisten VfL Osnabrück) und Borussia Dortmund (5:0 beim Hamburger Oberligisten HEBC) komplettierten die makellose Bilanz am Dienstag und Mittwoch.

Zuletzt hatten 2008/09 alle Bundesligisten die erste Pokal-Hürde übersprungen, im vergangenen Jahr hatte es „nur“ Werder Bremen mit dem 0:1 bei Arminia Bielefeld erwischt. Der Rekord stammt aus den Spielzeiten 1967/68 und 1970/71, als jeweils gleich sieben Erstligisten in der ersten Runde gescheitert waren. Damals konnten Bundesligisten aber von Anfang an aufeinandertreffen.