Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Pokal
DFB-Pokal
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
DFB-Pokal>

Wie 2008: Erstligisten geben sich keine Blöße

Wie 2008: Erstligisten geben sich keine Blöße

Die Klubs der Fußball-Bundesliga ziehen erstmals seit 18 Jahren geschlossen in die 2. Runde des DFB-Pokals ein.
Pokalsieger 2026: Der FC Bayern
Pokalsieger 2026: Der FC Bayern
© AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ
SID
Die Klubs der Fußball-Bundesliga ziehen erstmals seit 18 Jahren geschlossen in die 2. Runde des DFB-Pokals ein.

18 Erstligisten, alle weiter: Die Klubs der Fußball-Bundesliga haben erstmals seit 18 Jahren geschlossen die 2. Runde des DFB-Pokals erreicht. Die „Nachzügler“ Bayern München (4:1 beim Zweitligisten VfL Osnabrück) und Borussia Dortmund (5:0 beim Hamburger Oberligisten HEBC) komplettierten die makellose Bilanz am Dienstag und Mittwoch.

Zuletzt hatten 2008/09 alle Bundesligisten die erste Pokal-Hürde übersprungen, im vergangenen Jahr hatte es „nur“ Werder Bremen mit dem 0:1 bei Arminia Bielefeld erwischt. Der Rekord stammt aus den Spielzeiten 1967/68 und 1970/71, als jeweils gleich sieben Erstligisten in der ersten Runde gescheitert waren. Damals konnten Bundesligisten aber von Anfang an aufeinandertreffen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite