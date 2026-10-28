DFB-Pokal: Hier läuft heute FC Bayern – Magdeburg im Free-TV, Liveticker und Livestream

Der FC Bayern München empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 20.45 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel live verfolgen können.

Harry Kane geht als Ballon-d’Or-Gewinner 2026 in den DFB-Pokalabend: Der FC Bayern München empfängt den 1. FC Magdeburg heute Abend um 20.45 Uhr (im LIVETICKER) in der Allianz Arena. Für die Münchner ist es das erste Heimspiel im Wettbewerb gegen einen unterklassigen Gegner seit dem Viertelfinale 2018/19.

Kanes Auszeichnung dürfte zumindest vor dem Spiel im Fokus stehen. Der erkrankte Bayern-Trainer Vincent Kompany wird einmal mehr von Aaron Danks vertreten. Die Münchner hatten sich in der ersten Runde mit 4:1 beim VfL Osnabrück durchgesetzt und damit zum 32. Mal nacheinander ihr erstes DFB-Pokalspiel einer Saison gewonnen.

DFB-Pokal heute live: So verfolgen Sie FC Bayern – 1. FC Magdeburg live im Free-TV, Livestream, Ticker

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FC Bayern vs. 1. FC Magdeburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Urbig – Stanisic, Tah, Upamecano, Brown – Laimer, Bischof – Karl, Olise, Saibari – Kane

Magdeburg: Reimann – Nadjombe, Tob. Müller, Garcia MacNulty, Nollenberger – Hyryläinen, Chavez, F. Michel – Iyoha, Zukowski, Atik

Der 1. FC Magdeburg kündigt für den Auftritt in München an, keinen „Bus zu parken“, sondern mit Mut aufzutreten zu wollen. Der FCM erreichte erstmals in zwei Spielzeiten in Folge die zweite Runde des DFB-Pokals und stand in der vergangenen Saison sogar im Achtelfinale, in dem bei RB Leipzig nach einem 1:3 Schluss war. Mateusz Żukowski traf beim 4:0 beim Bahlinger SC in der ersten Runde zweimal und erzielte damit seine ersten beiden Pokaltore.

DEINE MEINUNG

FC Bayern München und 1. FC Magdeburg mit besonderer Pokalgeschichte

Beide Klubs treffen zum vierten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Im bislang einzigen DFB-Pokalduell setzte sich der 1. FC Magdeburg in der zweiten Runde 2000/01 als Viertligist nach einem 1:1 nach Verlängerung mit 4:2 im Elfmeterschießen durch. Der FC Bayern München gewann 20 seiner vergangenen 21 DFB-Pokalduelle mit Zweitligisten; einzig gegen Holstein Kiel schieden die Münchner 2020/21 nach einem 2:2 nach Verlängerung und 5:6 im Elfmeterschießen aus. Magdeburg verlor dagegen seine vergangenen vier Pokalspiele gegen Bundesligisten.

Wird FC Bayern München gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live von der ARD übertragen.

DFB-Pokal heute: Wo wird FCB gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky und bei der ARD im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: FC Bayern München gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Bayern München gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.