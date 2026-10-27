El Mala glänzt bei Kölner Spektakel

Der FC besiegt den Ligakonkurrenten in der zweiten DFB-Pokalrunde deutlich und steht im Achtelfinale. Am Sonntag kommt es zum direkten Wiedersehen.

Das kongeniale Offensivduo Said El Mala und Linton Maina hat den 1. FC Köln ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschossen und seinem angezählten Trainer René Wagner vorerst Ruhe verschafft. Gegen den Ligakonkurrenten Union Berlin gewannen die furiosen Kölner in der zweiten Runde mit 5:0 (1:0).

El Mala (32./60.) und Maina (51.) sorgten vor 49.000 Zuschauern für den überzeugenden Sieg, das 1:0 und 2:0 legten sich die beiden Flügelflitzer gegenseitig auf. Der eingewechselte Isak Johannesson (78.) und Sebastian Sebulonsen (88.) besorgten den Endstand.

Said El Mala glänzte mit zwei Toren und einem Assist Said El Mala glänzte mit zwei Toren und einem Assist © IMAGO/Jan Huebner

El Mala: „Extrem viel Last runtergefallen“

„Heute ist extrem viel Last runtergefallen in den 90 Minuten. Wir haben von Anfang an ein gutes Spiel gemacht, haben von Anfang an gezeigt, dass wir gewinnen wollen. Wir haben diesmal auch zwei super Halbzeiten gespielt. Die Fans waren heute unnormal geisteskrank. Ich habe sowas lange nicht mehr gesehen. Sie sind immer top, aber heute haben sie es überschritten“, sagte El Mala bei Sky.

Union dagegen enttäuschte auf ganzer Linie, das Team von Trainer Mauro Lustrinelli hat am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) im direkten Wiedersehen in der Bundesliga die Chance auf Wiedergutmachung.

Wagner erhält „volle Rückendeckung“ von Kessler

Den FC-Trainer hatten die ersten unüberhörbaren „Wagner raus“-Rufe nach dem „Grusel-Kick“ (Express) am vergangenen Wochenende gegen Schalke 04 (0:0) „persönlich getroffen“, die letzten Tage seien „nicht einfach“ gewesen. Wagner, dem Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler „die volle Rückendeckung“ zugesichert hatte, gab sich deshalb vor dem Anpfiff bei Sky kämpferisch und forderte eine Reaktion: „Wir wollen attackieren, Tore machen, gefährlich werden.“

Im strömenden Regen in Müngersdorf begannen beide Teams aber erst einmal verhalten, bis El Mala das Spiel immer mehr an sich riss. Einen Steckpass des Kölner Spielmachers setzte Maina an den Pfosten (25.), sieben Minuten später machte es El Mala in umgekehrter Kombination besser und schob den Ball an Union-Keeper Matheo Raab vorbei ins lange Eck.

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Der Führungstreffer war ein Brustlöser: Wagner machte einen Jubelsprung und fiel seinen Co-Trainern in die Arme, El Mala kloppte erst vor Freude die Eckfahne um, dann ballte er die Faust in Richtung seines Trainers.

Applaus satt „Wagner raus“

Von den Unionern kam bis auf einen harmlosen Schuss von Michel Aebischer (28.) und einen Kopfball von Zeno van den Bosch (30.) vor der Kölner Führung wenig, das 19 Jahre alte Eigengewächs Makhi Gray hatte bei seinem Startelfdebüt im Sturmzentrum einen schweren Stand.

So gab es von den Rängen zur Pause großen Applaus statt „Wagner raus“. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FC dran – und belohnte sich gleich doppelt: Maina und El Mala spielten Doppelpass, El Mala veredelte seine überragende Leistung mit einem feinen Schlenzer aus halbrechter Position. Johannesson und Sebulonsen schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

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