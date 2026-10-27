Gegen Werder Bremen gewinnt Borussia Dortmund erstmals seit 2008 wieder im DFB-Pokal. Daran können auch zwei Jokertore des Bremer Stürmers nichts ändern. Der Siegtreffer fällt in der Nachspielzeit.

Niclas Füllkrug ärgerte seinen Ex-Klub schon wieder, doch Borussia Dortmund beendete mit einem Kraftakt die schwarze Pokalserie gegen Werder Bremen – rechtzeitig vor dem Bundesliga-Gipfel beim FC Bayern.

Trotz eines Doppelpacks des eingewechselten Torjägers setzte sich der BVB im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals mit 3:2 (2:0) nach drei Pleiten in Folge erstmals seit Januar 2008 wieder gegen die Norddeutschen durch und steht somit im Achtelfinale.

Marcel Sabitzer (M.) sorgt für Ekstase beim BVB Marcel Sabitzer (M.) sorgt für Ekstase beim BVB © IMAGO/STEINSIEK.CH

Sabitzers Traumtor kontert Füllkrug: BVB siegt spät

Wie beim 2:2 vor zweieinhalb Wochen in der Liga gab das Team von Trainer Niko Kovac eine 2:0-Führung durch frühe Tore von Serhou Guirassy (6.) und Carney Chukwuemeka (17.) aus der Hand. Füllkrug, nach knapp einer Stunde als Joker aufs Feld gebracht, sorgte mit seinen Saisontoren zehn und elf (65., Foulelfmeter und 69.) für den Ausgleich.

Marcel Sabitzer (90.+3) entschied per Freistoßtreffer die Partie für die Dortmunder, die am Samstag (18.30 Uhr) beim punktgleichen Rekordmeister in München antreten. Für den SV Werder endete eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage. „Mein erster Gedanke war es, zu schießen“, verriet Sabitzer nach Abpfiff bei Sky. Kapitän Nico Schlotterbeck habe dem Österreicher zwar zur Flanke geraten, doch Sabitzer habe „auf seine eigene Idee gehört“, wie er sagte. Das erkannte Schlotterbeck natürlich auch neidlos an: „Wer trifft, hat Recht. Er ist irgendwie der Mann für die großen Tore.“

Füllkrug, beim Bundesligaduell mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit schon der Bremer Spielverderber, saß gegen seinen Ex-Verein fast eine Stunde auf der Bank. Nach acht Pflichtspielen mit neun Toren gönnte Werder-Trainer Daniel Thioune dem 33-Jährigen eine Verschnaufpause. Sein Gegenüber Niko Kovac musste auf den gesperrten Ramy Bensebaini ebenso verzichten wie auf Konstantinos Karetsas. Der junge Grieche ist nach seiner Bänderverletzung im Fuß noch nicht wieder einsatzfähig.

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Füllkrug und die anderen Bankdrücker sahen zunächst wie die Zuschauer wenig, weil die BVB-Fans auf der „Süd“ ebenso wie der Werder-Anhang ein Feuerwerk abbrannten und das Spielfeld in Nebel hüllten. Schiedsrichter Robert Schröder pfiff mit fünf Minuten Verspätung an.

DFB Pokal: Dortmund steht im Achtelfinale

Als sich die Schwaden verzogen hatten, blickte die Bremer Abwehr noch nicht durch: Beim wiederholten Angriff über den schnellen Maximilian Beier auf der linken Seite gelangte der Ball in die Mitte zu Julian Ryerson, der ihn auf Guirassy verlängerte. Der Torjäger hatte keine Mühe, seinen achten Saisontreffer zu erzielen.

Werder hatte sich immer noch nicht richtig sortiert, da stand es bereits 2:0. Nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld von Joey Vermaan legte Jobe Bellingham per Kopf auf Chukwumueka ab, der Torhüter Karl Hein keine Chance ließ. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis Marco Grüll mit einem Distanzschuss BVB-Keeper Gregor Kobel erstmals Arbeit verschaffte (28.).

Nach der Pause begannen die Gäste mutiger. BVB-Kapitän Nico Schlotterbeck rettete nach einer Hereingabe von Eren Dinkci in höchster Not (51.). Nach einer knappen Stunde schickte Thioune neben Füllkrug auch Mitchell Weiser und Ludovit Reis ins Spiel (59.). Füllkrug traf vom Elfmeterpunkt und mit einem platzierten Distanzschuss, doch Sabitzer erlöste Dortmund.

„Wir hatten die Chance, es ganz zu drehen. Und deshalb tut es weh“, ärgerte sich Werder-Spieler Mitchell Weiser. Er selbst hatte nach schönem Konter die große Möglichkeit auf das 3:2 (75.).

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