Der Sport-Höhepunkt am Montag, 2. November

Im DFB-Pokal der Frauen ermitteln der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim den letzten Viertelfinalisten.

FUSSBALL: Revanchehungrige „Wölfinnen“ wollen ins Pokal-Viertelfinale

FUSSBALL: Rekordsieger VfL Wolfsburg will im DFB-Pokal der Frauen ins Viertelfinale einziehen. Im abschließenden Achtelfinale trifft der elfmalige Cupgewinner auf den Bundesliga-Rivalen TSG Hoffenheim. Für die „Wölfinnen“ bietet sich dabei zugleich die Gelegenheit zur Revanche für ihre bislang einzige Liga-Niederlage vor rund sechs Wochen mit 1:2 im Bundesliga-Gastspiel bei den Kraichgauerinnen.