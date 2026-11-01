Das sind die Achtelfinal-Duelle im DFB-Pokal

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es nur zu zwei Bundesliga-Duellen.

Titelverteidiger FC Bayern München empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals den Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC. Dies ergab die Auslosung im deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit Markus Gaugisch, Bundestrainer der deutschen Handballerinnen, als „Losfee“.

In der Runde der letzten 16, die am 1./2. Dezember ausgespielt wird, ist Borussia Dortmund in einer Neuauflage des Finals von 2017 bei Eintracht Frankfurt zu Gast, damals siegte der BVB 2:1. Daneben gibt es nur ein weiteres Spiel zwischen zwei Bundesligisten: Bayer Leverkusen empfängt RB Leipzig.

Der BVB trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Eintracht Frankfurt Der BVB trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Eintracht Frankfurt © IMAGO/Revierfoto

Von sechs Zweitligisten haben nur drei Heimrecht: Holstein Kiel hat den 1. FC Köln zu Gast, der VfL Bochum trifft auf den FC Augsburg, der 1. FC Kaiserslautern hat den SC Freiburg zu Gast.

Das Achtelfinale im Überblick: