Die Termine der nächsten Pokal-Runde stehen fest. Den FC Bayern und den BVB gibt es frei empfangbar zu sehen.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals werden die Partien von Titelverteidiger Bayern München, Vize-Meister Borussia Dortmund sowie Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig live im Free-TV übertragen. Dies geht aus den am Mittwoch vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bekanntgegebenen Ansetzungen hervor.

RTL überträgt am 1. Dezember (Dienstag, 20.45 Uhr) das Heimspiel der Bayern gegen Zweitligist Hertha BSC. Tags darauf (2. Dezember) ist dann zunächst das Aufeinandertreffen von Bayer Leverkusen und Leipzig (18.00 Uhr) im ZDF zu sehen, ehe die ARD zum Abschluss der Achtelfinals das Gastspiel des BVB bei Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr) zeigt.

Eröffnet wird die Pokalrunde am 1. Dezember um 18.00 Uhr mit den Duellen zwischen dem VfB Stuttgart und Dynamo Dresden sowie Holstein Kiel gegen den 1. FC Köln. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Achtelfinal-Begegnungen der zweiten Runde am 1. und 2. Dezember live. Die Viertelfinals stehen dann erst im neuen Jahr an (2. bis 10. Februar). Die Achtelfinals im Überblick:

Dienstag, 1. Dezember 2026:

VfB Stuttgart – Dynamo Dresden (18.00/Sky)

Holstein Kiel – 1. FC Köln (18.00/Sky)

Bayern München – Hertha BSC (20.45/RTL und Sky)

Borussia Mönchengladbach – Darmstadt 98 (20.45/Sky)

Mittwoch, 2. Dezember 2026:

Bayer Leverkusen – RB Leipzig (18.00/ZDF)

1. FC Kaiserslautern – SC Freiburg (18.00/Sky)

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund (20.45/ARD und Sky)

VfL Bochum – FC Augsburg (20.45/Sky)