Wolfsburg überrollt Hoffenheim: Pokal-Viertelfinale komplett

Der Rekordpokalsieger feiert einen Kantersieg - und nimmt damit auch Revanche.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind mit einem Kantersieg als letztes Team ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Gegen die TSG Hoffenheim feierte die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch am Montagabend ein 8:0 (5:0) – sechs verschiedene Torschützinnen trugen zum Erfolg des Rekordpokalsiegers bei.

„Konsequent“ habe seine Mannschaft gespielt, „extrem konsequent“, sagte Lerch bei Sky: „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal so ein klares Ergebnis im Duell zweier Bundesligisten gesehen habe. Wir sind auf dem Gaspedal geblieben.“

Liesk Carleer (2.) eröffnete schon früh für Wolfsburg, Cora Zicai (11./41.), Janina Minge (22.) und Lara Prasnikar (25.) entschieden das Spiel bereits vor der Pause. Ein Doppelpack von Lena Lattwein (63./75.) und der Treffer von Cecilie Flöe Nielsen (85.) kamen in der zweiten Halbzeit dazu. Es war auch eine äußerst erfolgreiche Revanche: Die in der Bundesliga zweitplatzierten Wölfinnen hatten ihre bislang einzige Liganiederlage der Saison im September in Hoffenheim kassiert.

Auch die Doublesiegerinnen von Bayern München stehen im Viertelfinale, außerdem Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg, Werder Bremen, Union Berlin, der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart. Die nächste Spielrunde steigt erst im März 2027.