DFB-Team: PK live mit Manuel Neuer im Liveticker zum Nachlesen

“In Leipzig habe ich ein Grundstudium im Leistungssport absolviert. In Köln habe ich meinen Master in Spielanalyse und Scouting absolviert. Das waren die zwei Bausteine in meiner Entwicklung. Ich will auf jeden Fall den Fußballlehrer angehen, jetzt ist meine Aufgabe aber zunächst hier. In zwei Jahren, in denen ich mit Hansi Flick zusammengearbeitet habe, lernt man den Mensch kennen. Wir waren bei den Bayern sehr erfolgreich und dabei ist es auch wichtig, wie man neben dem Platz harmoniert. Wir haben schnell gemerkt, wie eine Sympathie entsteht, das war ganz wichtig. Wir harmonieren gut. Wir teilen eine Spielidee und die gilt es nun in die Mannschaft einzubringen.”