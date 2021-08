Hansi Flick öffnet Tür für Reus, Draxler und Kehrer bei DFB-Team

Flick will grundsätzlich keine Spieler von der Nationalmannschaft per se ausschließen. "Warum sollte ich bei irgendjemandem eine endgültige Entscheidung treffen und 'nein' sagen, wenn er uns helfen kann?", fragte er. Vorgänger Löw hatte dies mit der Ausbootung von Müller, Hummels und Jerome Boateng 2019 getan, Müller und Hummels für die EM in diesem Sommer aber zurückgeholt.