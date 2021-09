Nationalmannschaft: Hans Flick und sein Debüt-Protokoll

22.19 Uhr: „Flo. Ey! Komm!“, ruft Flick in der 80. Minute zu Florian Wirtz und winkt den Leverkusener her. Zwei Minuten später wird der 18-Jährige für Kapitän Kimmich gebracht. Reus kriegt die Binde. Flick legt seinen linken Arm an der Seitenlinie um Wirtz, tätschelt ihn am Nacken und gibt ihm vor seiner DFB-Premiere noch kurz was mit auf den Weg.