DFB-Boss schwärmt von Klopp

"Wie kann man Jürgen Klopp nicht mögen"

Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf stellt dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp ein herausragendes Zwischenzeugnis aus - und blickt optimistisch auf die ersten Spiele.

Dickes Lob vom Boss: DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat sich äußerst angetan gezeigt von den ersten Arbeitswochen des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp.

„Er gibt wirklich Vollgas und macht sich ein umfassendes Bild von der Situation“, sagte Neuendorf im Interview mit der Sport Bild. Klopp, so sein Eindruck, verspüre „unbändige Lust, die Nationalmannschaft wieder nach vorne zu bringen“.

Jürgen Klopp hinterlässt in seinen ersten Wochen als Bundestrainer einen guten Eindruck Jürgen Klopp hinterlässt in seinen ersten Wochen als Bundestrainer einen guten Eindruck © IMAGO/Maximilian Koch

Klopp sieht großes DFB-Potenzial

Klopp (59), der nach dem blamablen WM-Aus im Sechzehntelfinale die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten hatte, hat sich in der noch jungen Saison bei zahlreichen Bundesligaspielen gezeigt, er besuchte mehrere Klubs im Trainingsalltag und suchte den Austausch mit U-Trainern des DFB.

Seinen ersten Kader wird Klopp am 17. September nominieren. Sieben Tage später steigt seine Premiere auf der DFB-Bank beim Nations-League-Auftakt in Amsterdam gegen die Niederlande, bis zum 4. Oktober folgen drei weitere Länderspiele.

Klopp will neue Spieler in den Blick nehmen

Klopp, berichtete Neuendorf, sei „sehr zuversichtlich“. Die weit verbreitete Meinung, Deutschland habe auf bestimmten Positionen keine hinreichend guten Spieler mehr, teile der Starcoach jedenfalls nicht.

„Er sieht durchaus Potenzial, sagt, dass er mehr und mehr andere Spieler in den Blick nehmen möchte“, berichtete Neuendorf: „Wir haben allen Grund, sehr zufrieden und optimistisch zu sein.“

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