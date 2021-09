WM-Qualifikation: Deutschland - Armenien 6:0, Spektakel bei Flicks Heim-Debüt

„Mir hat es gut gefallen, es war der nächste Schritt, den wir gemacht haben. Wir haben ein Spiel in Island vor der Brust. Die Mannschaft kann froh sein über die Leistung, ab Dienstag müssen wir uns aber wieder konzentrieren“, sagte Flick bei RTL und zeigte sich Begeistert von der Stimmung: „Die Stimmung in Stuttgart war fantastisch. Da freut es mich umso mehr, dass wir so ein tolles Spiel abgeliefert haben und die Zuschauer mitgenommen haben. Es war ein Miteinander und so muss es sein. Wir haben schon Gänsehaut bekommen. Das haben wir auch lange nicht erlebt. Kompliment an Stuttgart und die Fans.“