Lea Schüller fordert in Debatte um Anstoßzeiten Umdenken

Zuletzt hatte die Debatte um die Anstoßzeiten der deutschen Auswahl auch wegen geringer Zuschauerzahlen in den Stadien an Fahrt aufgenommen. Die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Israel am Donnerstag, 21. Oktober (18.00 Uhr) in Tel Aviv und am 26. Oktober (16.05 Uhr) in Essen werden erneut nicht zur "Primetime" angepfiffen.