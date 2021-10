DFB-Frauen vor historischer Israel-Reise: "Etwas Besonderes"

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) tritt am 21. Oktober in der WM-Qualifikation in Tel Aviv an, bereits fünf Tage später kommt es zum Rückspiel in Essen. Es sind die ersten Länderspiele einer deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft gegen Israel. Rund um das Hinspiel wird eine DFB-Delegation unter anderem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen.