Flut-Katastrophe: Ilkay Gündogan hilft - und appelliert an Politik

Aufgerüttelt von der Flut-Katastrophe in Deutschland und den verheerenden Waldbränden in der Türkei setzt Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan ein starkes Zeichen für mehr Nachhaltigkeit - und er appelliert an die Politik, den Klimaschutz endlich ernstzunehmen. Der 30-Jährige spendet Geld, um das Anpflanzen von 5000 Bäumen in beiden Ländern zu ermöglichen. Zudem lässt er Trikots, Schuhe, Tickets und andere „Fanpakete“ versteigern, um weitere Nachhaltigkeitsprojekte zu unterstützen.