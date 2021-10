Nationalmannschaft, DFB: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Thilo Kehrer

Mit einem Heimsieg gegen Rumänien am Freitag würde das DFB-Team einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Katar machen (WM-Qualifikation: Deutschland - Rumänien am Freitag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Hansi Flick und Abwehrspieler Thilo Kehrer beantworten am Donnerstag die wichtigsten Fragen vor der Partie.