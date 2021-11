Debakel nach Fehlstart: U21 geht gegen Polen unter

Das Team von Neu-Trainer Antonio Di Salvo hat in der EM-Qualifikation eine heftige Blamage erlebt und sein Heimspiel in Großaspach mit 0:4 (0:3) gegen Polen verloren. Nach einem katastrophalen Fehlstart musste sich die DFB-Auswahl gegen Polen trotz tapferer Leistung nach langer Unterzahl klar geschlagen geben. Zuvor hatte die U21 alle vier Spiele in der Gruppe B gewonnen. (U21-EM-Qualifikation: Tabelle)