DFB-Team: So läuft Abschied von Joachim Löw und Andy Köpke

Weltmeister-Trainer Joachim Löw wird am Rande des vorletzten WM-Qualispiels am Donnerstag gegen Liechtenstein (WM-Qualifikation: Deutschland - Liechtenstein, Do. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) verabschiedet. 26.000 Fans werden in der VW-Arena in Wolfsburg dabei sein – darunter etliche 2014er Weltmeister.