Flick will "Hochkaräter" im März

Für die Verantwortlichen stehen in diesem Jahr noch zwei Termine an. Am 16. Dezember werden in Montreux/Schweiz die Gruppen der Nations League ausgelost. Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff werden zudem noch vor Weihnachten auf WM-Quartiersuche in Katar gehen. "Wir schauen, dass wir der Mannschaft gute Bedingungen bieten können", sagte Flick und forderte "gute Trainingsbedingungen und kurze Wege zu den Trainingsplätzen".