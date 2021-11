Robin Gosens spricht bei SPORT1 über Verletzung und Sohn Levi

Im Dezember will Gosens wieder auf dem Platz stehen, im neuen Jahr dann wieder Teil des DFB-Kaders sein. Seine Ansage an die Konkurrenz: „Die Alternativen auf der linken Seite sind nicht enorm, aber David Raum macht es in Hoffenheim sehr gut und Christian Günter in Freiburg ebenso. Die Konkurrenz schläft nicht. Aber wenn ich wieder fit bin und meine Leistung abrufen kann, dann mache ich mir keine Sorgen.“